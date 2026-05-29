Ankara\'da Bayram Keyfi

29.05.2026 16:10
Kurban Bayramı'nda Ankara'da kalanlar parklarda, göllerde ve mesire alanlarında vakit geçiriyor.

Bayram tatilinde Ankara'da olan vatandaşlar, park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından birçok kişi, tatil bölgelerine ya da memleketlerine gitmeyi tercih etti.

Tatili Ankara'da geçirenler ise Mogan Gölü ile Mavi Göl'ün yanı sıra mesire alanları ve parklara gitti. Vatandaşlar, piknik alanları ve parklarda aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Piknik yapan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binen vatandaşlar, tatilin tadını çıkardı. Çocuklar oyun alanlarında vakit geçirirken, bazı vatandaşlar da göl kenarında dinlenmeyi seçti.

Konya'dan ailesi ile Ankara'daki akrabalarını ziyarete geldiğini ifade eden Ali Gedik, "Hep birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Maksat zaten birlikte paylaşmak, yemek. O zaman güzel oluyor her şey, bayramın manası da zaten birlikte olmak. Nice bayramlar diliyoruz." diye konuştu.

Kurban etini tükettiklerini belirten Artvinli Murat Keskin de "Memlekete gidemeyince memleket hasretini burada gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

