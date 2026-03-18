Ankara'da Bayram Öncesi Market Denetimleri - Son Dakika
Ankara'da Bayram Öncesi Market Denetimleri

18.03.2026 14:36
Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle marketlerde denetimlerini artırdı.

ANKARA'da Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi temel gıda başta olmak üzere tüketim ürünlerine ilişkin market denetimlerine devam etti.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla başta temel gıda ve tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürdü. Bayram şekeri, lokum ve baklava gibi tüketimin artması öngörülen çeşitli ürünler satış yerlerinde kontrol edildi. Bu kapsamda, başkentteki zincir marketleri denetleyen ekipler, fiyat etiketleri, stoktaki ve raflardaki ürünlerde incelemelerde bulundu. İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit etmesi halinde, tutanak tutularak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediliyor.

'YOĞUN BİR ŞEKİLDE DENETLEME YAPIYORUZ'

Denetimler ilişkin açıklama yapan Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak, piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına başta yerel ve ulusal marketler olmak üzere kafeteryalar restoranlar ve fırınlarda, haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetimi kapsamında Ankara ili genelinde yaygın denetimlerimize devam ediyoruz. Market denetimlerimizde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram dolayısıyla baklava, tatlı, çikolata ve şekerleme reyonlarında da yoğun bir şekilde denetleme yapıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da Bayram Öncesi Market Denetimleri - Son Dakika

Netanyahu’nun harekat fotoğrafı tartışma tarattı Netanyahu'nun harekat fotoğrafı tartışma tarattı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

14:40
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
14:11
“Ragnar“ İstanbul’da Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz
"Ragnar" İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
SON DAKİKA: Ankara'da Bayram Öncesi Market Denetimleri - Son Dakika
