Ankara\'da Bayram Tatilinde Güneşli Havada Park Keyfi

Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen başkentliler, park ve bahçelerde vakit geçiriyor.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından birçok kişi, tatil bölgelerine ya da uzaktaki ailelerinin yanına gitmeyi tercih etti.
Tatili Ankara'da geçirenler ise bayramın ilk gününde Kuğulu Park, Botanik Parkı ve Gençlik Parkı gibi açık alanlarda geçirdi. Hava sıcaklığının 20 derece civarında seyrettiği kentte vatandaşlar, lunaparkta ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.
Havanın sıcak olmasından dolayı ailesiyle açık havada bulunmayı tercih ettiğini dile getiren Zeynep Çetin, "Kuğulu Park'a yeni doğan kuğuları görmek için geldik. Bayram çok güzel geçiyor, herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.
Emre Kaplan da havanın güzel olmasını fırsat bilerek parka geldiklerini belirterek, "Normalde memlekete akrabalarımızı ziyarete giderdik fakat bu sene üniversite sınavımdan dolayı bayram boyunca ailemle Ankara'da olacağız." diye konuştu.
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Düzce'de bayram namazında camiye giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Yığılca Çiftlik köyünde sabah bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı Ercan Kaya, Köy imamı Mehmet Hamza Dolgun'un öncülüğünde tüm köylülerin destek verdiği harçlık organizasyonunda çocukların tebessümü gözlerine yansıdı. Bayramlarda paylaşmanın önemine vurgu yapan köy muhtarı Ercan Kaya, 'Köyümüzde gelenek haline getirdiğimiz bayram harçlıklarımızı dağıttık. Karınca kararınca topladığımız ücretleri zarfladık ve çocuklara dağıttık. Örnek olması açısından ise videoya çektik. İnşallah başka yerlerde de benzeri çalışmalar yapılarak, bayramlarda paylaşmanın ruhu en iyi şekilde yaşatılmış olur' dedi.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, resmi ziyaret çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı muhalefet ve Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Kishida, Japonya'nın ABD ile güçlü bir savunma ortaklığı ve Hint-Pasifik bölgesinde liderlik etme konusunda işbirliği yapacağını belirtti.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki üç oğlu ve en az iki torunu İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini belirtti. Saldırı sonrası Haniye, Al Jazeera televizyonuna konuşarak oğullarının öldürüldüğünü açıkladı. Hamas lideri, düşmanın bu saldırıyla Hamas'ın tutumunu değiştirmeyi umduğunu ancak taleplerinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.
Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katından düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, alışveriş merkezlerine, tarihi mekanlara ve parklara akın etti. Bayramın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen ebeveynler, çocuklarıyla birlikte Kuğulu Parkı da ziyaret etti. Minik kız çocuğu ise özel olarak yazdığı şiiri okudu. Depremzede aile ise bayram için Ankara'yı tercih etti ve Kuğulu Park'ta eğlenceli bir gün geçirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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