Ankara\'da Belediye Otobüsü Zincirleme Kaza Yaptı: 26 Yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 26 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Etlik Caddesi üzerindeki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önündeki 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca, ardından da yoldan çıkıp, Şehit Erdinç Aydın Üst Geçidi'nin beton bariyerine çarptı. Savrulan hafif ticari araç da önünde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.