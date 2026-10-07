Ankara'da binlerce kişi, İsrail'i Özgür Filistin Yürüyüşü'nde protesto etti - Son Dakika
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Ankara'da binlerce kişi, İsrail'i Özgür Filistin Yürüyüşü'nde protesto etti

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Ankara\'da binlerce kişi, İsrail\'i Özgür Filistin Yürüyüşü\'nde protesto etti
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Ankara'da binlerce kişi, ANFİDAP'ın çağrısıyla İsrail'in 10 Ekim 2025 ateşkesine rağmen Gazze saldırılarını protesto için Özgür Filistin Yürüyüşü düzenledi. ANFİDAP adına konuşan Mustafa Karakaş, ateşkes şartlarının derhal uygulanmasını ve Gazze'ye insani yardım girişini istedi.

Ankara'da binlerce kişi, İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" yaptı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde akşam namazından sonra bir araya geldi.

Buradan "Özgür Gazze, özgür dünya", "Sözde değil özde ateşkes" pankartlarıyla yürüyüş yapan grup, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, engelliler, çocuklu ve bebekli anneler ile çeşitli meslek gruplarının yer alacağı yürüyüş, Melike Hatun Camisi'nde sona erdi.

Burada platform adına basın açıklaması yapan Mustafa Karakaş, İsrail'in Filistin'e saldırılarının Ekim 2023'te başlamadığını, soykırımın 1917'den beri yapıldığını belirtti.

Resmi verilere göre, Gazze'de 80 bine yakın masum sivil, çocuk, kadın, yaşlının katledildiğini söyleyen Karakaş, şunları kaydetti:

"Enkazların altında cenazesine dahi ulaşılamayan on binlerce Gazzeli yatmaktadır. Ağır iş makinelerinin girişine dahi izin vermeyen, yaralıların tedavi edilmesini engelleyen, gıdayı, suyu ve ilacı bir silah olarak kullanan terör şebekesi, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri ve yardım konvoylarını yerle bir etmiştir. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayan bu vahşet, modern dünyanın gözleri önünde canlı yayınlarla icra edilmiştir."

Karakaş, 10 Ekim 2025'te Katar, Mısır, Türkiye ve ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes mutabakatına rağmen işgal rejiminin hiçbir kural tanımadığını, taahhütlerini çiğneyerek cinayetlerine devam ettiğini ifade ederek, "Saldırganlığını yalnızca Gazze ile sınırlı tutmayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da aynı soykırımı tekrarlayacağını pervasızca ilan etmekte, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atmaktadır. Bu soykırımın bir numaralı faili Netanyahu'nun hala Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarılması küresel bir utanç vesikasıdır." diye konuştu.

"Artık ayrışma değil, birlik zamanı"

Küresel sessizliğe ve ikiyüzlülüğe rağmen sokakları terk etmeyen vicdanlı halkları selamladıklarını vurgulayan Mustafa Karakaş, "Müslümanların Siyonist rejimin İslam coğrafyasındaki varlığı karşısındaki dağınıklığı, işgal, katliam ve soykırımlara zemin hazırlamıştır. Ümmetin onurunu ve geleceğini korumak için İslam ülkeleri tüm ihtilafları bir kenara bırakarak tek bir ortak irade etrafında birleşmelidir. Artık ayrışma değil, birlik zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e karşı caydırıcı askeri mekanizmalar ve fiili güvenlik tedbirlerinin derhal devreye sokulması gerektiğini belirten Karakaş, "10 Ekim 2025 mutabakatının tüm şartları istisnasız derhal uygulanmalı, Gazze'ye insani yardım, tıbbi teçhizat ve enkaz kaldırma için iş makinelerinin girişi şartsız temin edilmelidir." dedi.

Karakaş, 1917'den beri süren bir asırlık işgalin son bulması, başkenti Kudüs olan, tam bağımsız ve egemen Filistin devletinin koşulsuz tanınması gerektiğini kaydetti.

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in duasıyla eylem sona erdi.

Kaynak: AA
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