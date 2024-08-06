Ankara'da bir apartman dairesinde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da bir apartman dairesinde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti

Ankara\'da bir apartman dairesinde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti

Ankara Çankaya ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda Kemal Altuğ isimli vatandaş hayatını kaybetti. Yangının doğal gaz kaynaklı olup olmadığı konusunda Ankara Valiliği ve Başkentgaz arasında farklı açıklamalar yapıldı.

06.08.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın sonucunda, Kemal Altuğ isimli vatandaş hayatını kaybetti. Ankara Valiliği, "yangının doğal gaz kaynaklı olduğunu" açıklarken, Başkentgaz "doğal gaz kaynaklı olmadığını ileri sürdü.

Ankara Çankaya ilçesinde Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı. Yangında, 37 yaşındaki Kemal Altuğ isimli vatandaş hayatını kaybetti.

İtfaiye ve polis ekiplerinin ardından Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Başkentgaz'ın açıklamasına göre, patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı kaydedildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Başkentgaz'ın açıklaması ise şöyle:

"Bugün öğleden sonra Çankaya İlçesi, Aziziye Mahallesinde bulunan apartman dairesinde gerçekleşen patlama/yangın  olayının doğalgaz kaynaklı olmadığı acil ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir."

Kaynak: ANKA

Ankara Valiliği, Başkentgaz, Çankaya, Ankara, Olay, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da bir apartman dairesinde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:16:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da bir apartman dairesinde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement