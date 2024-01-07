 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da Buzlanan Yolda Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Buzlanan Yolda Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde buzlanan yolda meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü Mert Can Demirci hayatını kaybetti. Demirci'nin aracı, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, belediye ekipleri buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı.

Ankara\'da Buzlanan Yolda Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
07.01.2024 - 14:07,  Güncelleme: 14:09
Abone Ol
ANKARA'da buzlanan yolda 200 metre sürüklenip, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mert Can Demirci (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Mert Can Demirci yönetimindeki 06 BVD 057 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak 200 metre sürüklendikten sonra yol kenarında park halinde bulunan 06 ECP 540 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Demirci, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, buzlanan yolda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mert Can, İtfaiye, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Buzlanan Yolda Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı

Son Dakika
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:30:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Buzlanan Yolda Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement