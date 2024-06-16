Ankara'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kadın, cam silerken dengesini kaybederek 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

16.06.2024 15:17
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde cam silerken 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde bir sitenin 7. katındaki dairenin camlarını silen Mesiha Kahya (58), dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kahya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahya'nın cesedi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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