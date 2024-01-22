 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da Çatıdaki Yangında Kaçak Kat İddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Çatıdaki Yangında Kaçak Kat İddiası

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan yangında, 5. katta oturan İpek Boğaz, çatı katında kaçak yapı olduğunu iddia etti. Boğaz, belediyeye ve bakanlığa şikayette bulunduklarını belirtti.

Ankara\'da Çatıdaki Yangında Kaçak Kat İddiası
22.01.2024 - 17:07,
Abone Ol

'KAÇAK KAT' İDDİASI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangına ilişkin 5'inci katta oturan ailesini ziyarete gelen İpek Boğaz, çatı katına kaçak kat çıkıldığını iddia ederek, "Annem ve babam 5'inci katta oturuyorlar. Yangından dolayı etkilendiler. Yangının çıktığı yerde normalin dışında bir sürü malzeme bulunuyordu. Birkaç defa belediyeye şikayet ettik. 7 katlı binanın üzerine yapı çıktıkları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na şikayet ettik. Yangının çıktığı yer, kaçak yapı" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Çankaya, Ankara, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Çatıdaki Yangında Kaçak Kat İddiası - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:15:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Çatıdaki Yangında Kaçak Kat İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement