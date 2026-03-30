Ankara'da CHP'li Belediye Başkanlarından Uyum Vurgusu: Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da CHP'li Belediye Başkanlarından Uyum Vurgusu: Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz

30.03.2026 23:55  Güncelleme: 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li belediye başkanları, Yenimahalle Belediye Başkanlığı'nda bir araya gelerek işbirliği ve uyum içinde hizmet sunma taahhüdünde bulundu.

(ANKARA) - Ankara'nın CHP'li belediye başkanları bir araya geldi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak işbirliği ve uyum içerisinde, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP'li belediye başkanlarının toplantı düzenlediğini bildirdi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in katılımlarıyla düzenlenen toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, Ankara İl Başkanımız Sn. Ümit Erkol ve ilçe Belediye Başkanlarımızla biraraya geldik. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak işbirliği ve uyum içerisinde, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 01:24:54. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.