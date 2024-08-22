Ankara'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ankara'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı bölgelerde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi.

22.08.2024 19:46
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede söndürme ve soğutma çalışması yürütülüyor.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği alanlara karadan ekiplerce havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

Öte yandan alevlerin yaklaştığı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Berçinçatak Mahallesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Bir kişinin evini yangından korumak için etrafını traktörle sürdüğü, büyükbaş hayvanların da mahalle dışına götürüldüğü görüldü.

Jandarma ekipleri, bölge halkını anonslarla uyarıyor.

Orman Genel Müdürlüğünden açıklama

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz. Yeşil vatan hepimizin. Lütfen hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde orman yangınlarına karşı dikkatli olalım." ifadelerine yer verildi.

Yangın, 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve iş makinesi ile 561 personelin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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