Ankara'da cinayet: Servet Bozkurt tutuklandı

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Ankara'da ev hapsi cezası olan ve boşanma aşamasında bulunduğu eşi ile tartıştığı kişiyi öldüren Servet Bozkurt ve kendisine yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bozkurt ve tartıştığı Hasan Ş'yi öldürdükten sonra İstanbul'da yakalanan Servet Bozkurt ile beraberindeki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı Servet Bozkurt ile Bozkurt'un kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Ankara'da ev hapsi cezası olan Servet Bozkurt, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bozkurt'u bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra tartıştığı başka kişiyi daha öldüren zanlı olay yerinden kaçmıştı.

Zanlı, 21 Kasım'da İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.