Ankara'da Dere Yatağına Düşen Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Dere Yatağına Düşen Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Dere Yatağına Düşen Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara-Polatlı istikametinde seyir halindeki bir pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü. Olayda araçta bulunan İlknur D. hayatını kaybederken, sürücü ve diğer yolcular yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

28.05.2024 20:27
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Ankara'da dere yatağına düşen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Polatlı istikametinde seyir halindeki Y.O. idaresindeki 06 FL 1593 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, araçta bulunan İlknur D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile pikapta bulunan F.Ü. ile M.E. hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara'da Dere Yatağına Düşen Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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