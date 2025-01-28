Ankara'da Dışişleri Şehitleri Anıtı Yükselecek

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Botanik Park'a, şehit olan Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçilerin anısını yaşatmak amacıyla "Dışişleri Şehitleri Anıtı" yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Dışişleri Şehitleri Anıtı", anı mekanı olarak ziyarete açık olabilecek.

Anıt ve anı mekanına ilişkin sanatsal, mimari ve kentsel boyutlar, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıyla belirlenecek.

Belediyenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığınca açılan "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Mekanı Fikir Projesi Yarışması"na son başvurular, 28 Nisan'da yapılabilecek.

Ulusal platformdaki sanatçı, mimar, heykeltıraş ve tasarımcılara açık olan yarışmanın detaylarına, "yarismayla.ankara.bel.tr" adresinden ulaşılabiliyor.