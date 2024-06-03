Ankara'da Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi

Ankara\'da Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Sincan Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Başarlı, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve birçok kişi katıldı. Etkinlikle, gençleri teknolojik aletlerden uzak tutmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amaçlanırken, aynı zamanda motorlu taşıtların çevreye verdiği zararlara dikkat çekildi.

03.06.2024 15:51
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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğünce, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi.

Sincan Park'ta düzenlenen etkinlikte, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Başarlı, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve çok sayıda kişi bisiklet sürdü.

Sincan İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Celal Almaz, yaptığı açıklamada, amaçlarının gençleri bilgisayar başta olmak üzere bağımlılık yapan teknolojik aletlerden uzat tutmak olduğunu söyledi.

Etkinlikle, bisiklet kullanımını ve hareketli yaşamayı teşvik ettiklerini dile getiren Almaz, motorlu taşıtların çevreye verdiği zararlar için de farkındalık yarattıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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