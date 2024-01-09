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Ankara'da Dünya Hintçe Günü ve Pravasi Bharatiya Diwas Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Dünya Hintçe Günü ve Pravasi Bharatiya Diwas Etkinliği Düzenlendi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 9 Ocak'ta düzenlenen etkinlikte, Dünya Hintçe Günü ve Pravasi Bharatiya Diwas kutlandı. Etkinlikte, Hintçe yarışması, şiir okuma, şarkı söyleme ve hikaye anlatma gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin özel mesajı da paylaşıldı. Etkinlik sonunda yarışmanın kazananları ödüllendirildi.

Ankara\'da Dünya Hintçe Günü ve Pravasi Bharatiya Diwas Etkinliği Düzenlendi
09.01.2024 - 20:07,
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Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 9 Ocak "Dünya Hintçe Günü"nün (Vishwa Hindi Diwas) yanı sıra Hindistan diaspora topluluğunun ülkenin kalkınmasına katkısı nedeniyle kutlanan "Pravasi Bharatiya Diwas" için etkinlik düzenlendi.

Elçilikte düzenlenen etkinliğe Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği mensupları, Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Esra Kökdemir ve Doç. Dr. Yalçın Kayalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Doç. Dr. Omair Anas, Hintçe öğretmenleri ve öğrencileri ile çok sayıda Hindistan vatandaşı katıldı.

Etkinlikte "Dünya Hintçe Günü" kapsamında Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından "Hintçe Yarışması" düzenlendi. Yarışma çerçevesinde Hintçe şiirler okundu, şarkılar söylendi ve hikayeler anlatıldı. Ankara Üniversitesi öğrencileri, "Akbar-Birbal" hikayesinin oyununu da sergiledi.

Ayrıca etkinlikte Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Vishwa Hindi Diwas için özel mesajı da paylaşıldı.

Etkinlik sonunda yarışmanın kazananları tebrik edildi ve ödüller takdim edildi.

Her yıl 9 Ocak'ta "Dünya Hintçe Günü"nün yanı sıra "Pravasi Bharatiya Diwas" kapsamında Hindistan diasporasının ülkenin kalkınmasına katkısı kutlanıyor. Bu tarih, Mahatma Gandhi'nin Güney Afrika'dan Mumbai'ye döndüğü 9 Ocak 1915'e tekabül ediyor.

"Dünya Hintçe Günü"nün temelleri 10 Ocak 1975'te Hindistan'ın Nagpur bölgesinde düzenlenen ilk "Dünya Hintçe Konferansı" ile atıldı. O zamandan bu yana "Dünya Hintçe Günü" bütün dünyada kutlanıyor.

Kaynak: AA
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