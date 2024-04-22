Ankara'da düzenlenen 'Blue Talks' etkinliğinde iklim değişikliği paneli yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenen 'Blue Talks' etkinliğinde iklim değişikliği paneli yapıldı

Ankara\'da düzenlenen \'Blue Talks\' etkinliğinde iklim değişikliği paneli yapıldı

Ankara'da, "Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliğinde, "İklim Müzakerelerini Geliştirmede Diplomasiden Yararlanma (Utilizing Diplomacy in Advancing Climate Negotiations)" paneli yapıldı.

22.04.2024 18:42
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Ankara'da, "Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla düzenlenen "Blue Talks" etkinliğinde, "İklim Müzakerelerini Geliştirmede Diplomasiden Yararlanma (Utilizing Diplomacy in Advancing Climate Negotiations)" paneli yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Blue Talks", üst düzey diplomatik katılım ve ortak çevresel eylem için önemli bir platform görevi görecek.

Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Kosta Rika'daki Barış Üniversitesinin (UPEACE) Somali temsilcisi Dr. Mohamed Osman, Dışişleri Bakanlığı Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Adnan Altay Altınörs ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan konuşmacı olarak katıldı.

Panelistlerin konuşmalarından önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin kutlama mesajı davetlilere izletildi.

Büyükelçi Katsumata, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü ve etkili bir ülke olduğunu, iklim değişikliğiyle mücadeleye sağladığı desteğin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Japonya ve Türkiye'nin yeni enerji teknolojileri alanında yeni işbirliklerini hayata geçireceğini kaydeden Katsumata, denizcilik konusunda da Türkiye ile işbirliğinin önemini vurguladı.

Katsumata, Japonya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede yasal bir çerçeve uyguladığını ifade ederek "Her ülkenin farklı ekonomik ve sosyal yapısı var. Afrika gibi daha hassas olan ülkelere Japonya destek sağlıyor, özellikle sera gazı salınımının önlenmesi noktasında." dedi.

Büyükelçi Zahiri de iklim değişikliyle mücadele diplomasisinin gerekli olduğunu belirterek, bu konularda ülkeler arası köprüler inşa etmenin önemine işaret etti.

Geçen günlerde BAE'de iklim değişikliğine bağlı olarak şiddetli yağışların yaşandığını anımsatan Zahiri, biyolojik çeşitliliğin korunmasında ülkesinin sürdürülebilir projeleri desteklediğini aktardı.

"Sıfır Atık projesi küresel bir hareket halini aldı"

Osman da okyanuslarda sıfır atığa ulaşabilmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, okyanusların bakımı ve temizliğinden insanların sorumlu olduğunu dile getirdi.

Afrika'nın büyük okyanus kıyılarına ev sahipliği yaptığına işaret eden Osman, "Bizler için diğer önemli bir konu deniz ve liman güvenliği. Bu bağlamda sorunların anlatıldığı ve çözümlerin arandığı bu tarz etkinlikler oldukça önemli." diye konuştu.

Altınörs, Türkiye'nin iklim alanında çok çeşitli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğine destek verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesinin "küresel bir hareket" haline geldiğini vurgulayan Altınörs, "Proje, giderek daha da güçlü bir hal alıyor. Bu tarz bir hareketin ev sahibi olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Aytan da katılımcılara plastiğin karmaşık yapısını anlatarak, "Okyanuslarda milyonlarca plastik atık bulunabiliyor. Özellikle denizlerdeki mikroplastik kirliliği su altı yaşamını da olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı'nın" 2013'ten bu yana başarılı şekilde yürütüldüğünü ve denizlerin bu şekilde izlendiğini aktaran Aytan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde denizlerin korunmasına ilişkin yürütülen diğer programlar hakkında bilgi verdi.??????

Aytan, plastik kullanımının azaltılması noktasında uyarılarda bulunarak, yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Halisçelik, Anadolu Ajansına iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki katkılardan dolayı teşekkür etti.

"Blue Talks"

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Barış Üniversitesi işbirliğiyle, Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen "Blue Talks" etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay??????? ile Kosta Rika, Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılıyor.

Her yıl düzenlenmesi planlanan ve okyanusların iklim dayanıklılığındaki önemine odaklanacak etkinlikte, üst düzey yetkililer ile uzmanların görüşlerine yer veriliyor.

Kaynak: AA

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