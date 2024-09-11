Ankara'da Kaçak Tarihi Eser Operasyonu

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Ankara'da düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu tespiti üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Gölbaşı ve Haymana ilçesi çevresinde yapılan kaçak kazı ile sondaj faaliyetleri sonucunda tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 sikke ve 50 obje ele geçirilirken, bir şüpheli yakalandı.

İncelemeler sonucu Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser olduğu belirlenen malzeme, Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.