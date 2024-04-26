Ankara\'da düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı\'nda öğrenciler projelerini sergiledi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenciler projelerini sergiledi.
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çeşitli alanlardan 13 proje tanıtıldı.
Programa katılan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu stantları gezdi, öğrencilerden bilgi aldı.
Okul müdürü Fatih Erdoğan, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, araştırmacı, geleceği gören, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını belirtti.
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