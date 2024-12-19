Ankara'da Elektronik Pano İncelemesi: ABB'den Açıklama - Son Dakika
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Ankara'da Elektronik Pano İncelemesi: ABB'den Açıklama

Ankara\'da Elektronik Pano İncelemesi: ABB\'den Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Güvenpark'ta kurulan elektronik panonun geçici bir uygulama olduğunu ve yılbaşı kutlamaları için yerleştirildiğini açıkladı. Çevre Bakanlığı'nın başlattığı incelemeye yanıt veren ABB, panonun şehir estetiğini artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

19.12.2024 19:56  Güncelleme: 19:57
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kızılay Güvenpark'ta kurulan elektronik pano hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmasına yanıt verdi. ABB'den yapılan açıklamada, kurulan elektronik panonun geçici bir uygulama olduğu, yeni yıl kutlamaları kapsamında, şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirildiği bildirildi.

ABB'nin Kızılay Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

İncelemeye ilişkin ABB tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kızılay Güvenpark'ta kurulan elektronik pano yalnızca geçici bir uygulamadır. Aynı zamanda da sökülüp takılabilir bir şekilde inşa edilmiş olup kalıcılığı söz konusu değildir. Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında, şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir.

Süreç, yılbaşı atmosferine katkı sağlamak adına sınırlı bir süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Söz konusu panonun herhangi bir kalıcı proje kapsamında olmadığı ve ilgili yasal prosedürler çerçevesinde hareket edildiği konusunda tüm kamuoyunu bilgilendiririz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehir kültürünü ve tarihi değerleri koruma hassasiyetine sahip olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Elektronik Pano İncelemesi: ABB'den Açıklama - Son Dakika

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