Ankara'da Emniyet Mensuplarına Suçlamalar: Gizlilik İhlali ve Görevi Kötüye Kullanma - Son Dakika
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Ankara'da Emniyet Mensuplarına Suçlamalar: Gizlilik İhlali ve Görevi Kötüye Kullanma

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü ile bağlantılı olarak FETÖ firarisine bilgileri sızdırdığı iddia edilen 3 emniyet mensubu hakkında yeni dava açıldı. Sanıklar, 9 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

03.01.2025 20:17
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ANKARA'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi ve belge sağladıkları iddiasıyla, 3 emniyet mensubu hakkında, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeni dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' davasında yargılamaları devam eden polisler, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi ve belge sağladıkları iddiasıyla, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından düzenlenen iddianame, Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında ayrı ayrı 9'ar yıl 6 aydan 21'er yıl 6 aya kadar hapis cezaları istendi.

ÖRGÜTLE İLTİSAKLARI TESPİT EDİLEMEDİ

İddianamede, şüpheliler Kerem Gökay Öner, Murat Çelik ve Şevket Demircan'ın FETÖ/PDY üyelerinin şifreli haberleşme programlarından olan Bylock programını kullanmadıkları, örgüt ile irtibat ve iltisaklarını gösterir delil niteliğinde herhangi bir veri tespit edilemediği belirtildi. Şüphelilerden Murat Çelik ve Kerem Gökay Öner'in Bank Asya'da herhangi bir hesaplarının bulunmadığı, şüpheli Şevket Demircan'ın Bank Asya'da 2007 yılında açılmış hesabının 2013'ten bu yana kullanılmadığı tespitine yer verilen iddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı herhangi bir soruşturmalarının bulunmadığına yer verildi.

GİZLİLİK KARARLARINI İHLAL ETTİKLERİ KAYDEDİLDİ

İddianamede, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma dosyasına ilişkin evrakların, şüpheliler tarafından, gizlilik kararına rağmen; henüz soruşturma tamamlanıp ilgili belgeler aleniyet kazanmadan başka kişilerle paylaşılarak, gizlilik kararlarının ihlal edildiği kaydedildi. Şüpheliler Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan'ın dosya kapsamına yansıyan faaliyet ve eylemleri itibariyle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğunu gösteren eylemlerinin tespit edilemediği ancak gerçekleştirdikleri tespit edilen eylemleri ile örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, bu kapsamda görevlerinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak, soruşturma evresinde alınan ve soruşturmanın tarafı olan kişilere karşı gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlemlerin gizliliğini ihlal etmek suretiyle gizliliğin ihlali ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri belirtildi.

İddianamede, şüpheli Serkan Dinçer'in materyallerinden elde edilen dosya içeriğinden temin edilen Bora Kaplan'a ait ifade tutanağı incelendiğinde; son sayfasının ifadeyi alan komiser tarafından imzalı olduğu kaydedildi. FETÖ firarisi Cevheri Güven'in 'Yılın skandalı istihbarat binasında bitcoin çiftliği' başlıklı ve 'İşte Soylu ve çetesini çökerten adam' başlıklı YouTube kanalından yayınladığı videolar incelendiğinde; Serkan Dinçer'in dijital materyal içeriklerinden elde edilen Bora Kaplan'a ait ifade tutanağının ve eklerinin aynen yayınlandığı tespitine yer verildi.

İddianameye göre elde edilen delillerden; şüphelilerin örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği, eylemlerinin silahlı terör örgüt üyeliğinin kabulüne esas olacak şekilde devamlılık, çeşitlilik ve yoğunluk içermediği ifade edildi. Ancak eylemleri ile örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettiklerinin tespit edildiği, bu kapsamda gizlilik kararına rağmen sorumluluklarında yürütülen soruşturma dosyasına ait evrakların henüz aleniyet kazanmadan Cevheri Güven isimli örgüt mensubunun Youtube kanalında yayınlanmasını sağladıkları kaydedildi. İddianamede şüphelilerin 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarını oluşturduğu tespit edilerek haklarında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte şüphe oluşturan delil elde edildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Emniyet Mensuplarına Suçlamalar: Gizlilik İhlali ve Görevi Kötüye Kullanma - Son Dakika

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