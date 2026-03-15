Esat Hâl, "Tasarım Pazarı" ile Başkentlileri Ağırladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından güçlendirme ve yenileme çalışmaları tamamlanan Esat Hal, "Tasarım Pazarı" ile Başkentlileri ağırladı. Yerel tasarımcıların ürünlerini sergilediği pazarı, hafta sonu binlerce kişi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esat Hal'i yenileyerek yeniden Başkent'e kazandırdı. Ankara'da kültür ve sanatın yeni merkezi olarak kapılarını açan Esat Hal, ikinci haftasında teras katında kurulan Tasarım Pazarı'yla yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Yerel tasarımcıların ürünlerini sergileyerek satışa sunduğu stantları, bir günde 5 bin kişi ziyaret etti.

"Bir zamanların semt halini, kültür ve sanat haline dönüştürdük"

Etkinliğe ilişkin bilgi veren ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, "Bir zamanların semt halini, kültür ve sanat haline dönüştürdük. Kadim, Anadolu kültürlerinden biri olan imece kültürünün de çağdaş bir formülünü görüyoruz aslında Esat Semt Hal'inde. Ankara Kültür olarak da bizler bunun devamlılığı için, sürdürülebilir bir model olması için elimizden geleni yapıyoruz. Teras katında şu anda bir Tasarım Pazarı var ve Esat Hal'inde onların sayesinde de hayat başlamış oldu. Bugün yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Bu bizim için de oldukça gurur verici" dedi.

Kült Kavaklıdere Sahne Sanatları Etkinlik Koordinatörü Ceren Özcan ise "Esat Hal'in teras katındayız. Burada hem bir kafemiz var hem de bir etkinlik alanımız var. Hem sahne sanatları etkinlikleri, konserler, tiyatro oyunları, stand-up gösterilerini ağırlamak için hem de böyle Tasarım Pazarı gibi Ankaralılarla yerel üreticileri buluşturabileceğimiz etkinliklere alan açacak bir yer olarak tasarlandı. Onun dışında toplantılara veya çeşitli iş birliklerine de açık bir alan" diye konuştu.

Tasarımcılardan Büyükşehir'e teşekkür

Tasarım Pazarı'nda stant açan tasarımcılar ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Şengül Kamuran: "Üreten hanımların aile bütçesine katkı sağlaması için tanıtım yapıyoruz. Üretim tamamen tasarım amaçlı. Ürettiğimiz ürünleri burada sergiliyor ve satışını yapıyoruz."

-Selen Gündüz: "Marka olarak özellikle tanınmak için buradayız. Esat Hal, şehrin ortasına kurulmuş çok modern bir yer olmuş. Seramik ürünü el yapımı ürünlerimi sergiliyor ve satıyorum."

-Mert Derin: "Esat Hal çok güzel olmuş. Modern ve çok keyifli her tarafı. Bize bu fırsatı yaratmaları çok güzel. Bu etkinlikler sayesinde bizim görünürlüğümüz artacak. Akrilik tuallerimle stant açtım. Büyükşehir'e teşekkür ederim."