Esat Hâl, "Tasarım Pazarı" ile Başkentlileri Ağırladı - Son Dakika
Esat Hâl, "Tasarım Pazarı" ile Başkentlileri Ağırladı

15.03.2026 12:40  Güncelleme: 14:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Esat Hal, yerel tasarımcıların ürünlerini sergilediği Tasarım Pazarı ile sanat dolu bir hafta sonu yaşattı. Etkinliği yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından güçlendirme ve yenileme çalışmaları tamamlanan Esat Hal, "Tasarım Pazarı" ile Başkentlileri ağırladı. Yerel tasarımcıların ürünlerini sergilediği pazarı, hafta sonu binlerce kişi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esat Hal'i yenileyerek yeniden Başkent'e kazandırdı. Ankara'da kültür ve sanatın yeni merkezi olarak kapılarını açan Esat Hal, ikinci haftasında teras katında kurulan Tasarım Pazarı'yla yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Yerel tasarımcıların ürünlerini sergileyerek satışa sunduğu stantları, bir günde 5 bin kişi ziyaret etti.

"Bir zamanların semt halini, kültür ve sanat haline dönüştürdük"

Etkinliğe ilişkin bilgi veren ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, "Bir zamanların semt halini, kültür ve sanat haline dönüştürdük. Kadim, Anadolu kültürlerinden biri olan imece kültürünün de çağdaş bir formülünü görüyoruz aslında Esat Semt Hal'inde. Ankara Kültür olarak da bizler bunun devamlılığı için, sürdürülebilir bir model olması için elimizden geleni yapıyoruz. Teras katında şu anda bir Tasarım Pazarı var ve Esat Hal'inde onların sayesinde de hayat başlamış oldu. Bugün yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Bu bizim için de oldukça gurur verici" dedi.

Kült Kavaklıdere Sahne Sanatları Etkinlik Koordinatörü Ceren Özcan ise "Esat Hal'in teras katındayız. Burada hem bir kafemiz var hem de bir etkinlik alanımız var. Hem sahne sanatları etkinlikleri, konserler, tiyatro oyunları, stand-up gösterilerini ağırlamak için hem de böyle Tasarım Pazarı gibi Ankaralılarla yerel üreticileri buluşturabileceğimiz etkinliklere alan açacak bir yer olarak tasarlandı. Onun dışında toplantılara veya çeşitli iş birliklerine de açık bir alan" diye konuştu.

Tasarımcılardan Büyükşehir'e teşekkür

Tasarım Pazarı'nda stant açan tasarımcılar ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Şengül Kamuran: "Üreten hanımların aile bütçesine katkı sağlaması için tanıtım yapıyoruz. Üretim tamamen tasarım amaçlı. Ürettiğimiz ürünleri burada sergiliyor ve satışını yapıyoruz."

-Selen Gündüz: "Marka olarak özellikle tanınmak için buradayız. Esat Hal, şehrin ortasına kurulmuş çok modern bir yer olmuş. Seramik ürünü el yapımı ürünlerimi sergiliyor ve satıyorum."

-Mert Derin: "Esat Hal çok güzel olmuş. Modern ve çok keyifli her tarafı. Bize bu fırsatı yaratmaları çok güzel. Bu etkinlikler sayesinde bizim görünürlüğümüz artacak. Akrilik tuallerimle stant açtım. Büyükşehir'e teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Esat Hâl, 'Tasarım Pazarı' ile Başkentlileri Ağırladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:05
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:08:53.
SON DAKİKA: Esat Hâl, "Tasarım Pazarı" ile Başkentlileri Ağırladı - Son Dakika
