Ankara\'da Eşine Bıçakla Saldırıp İntihar Etti

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ANKARA'da eşi Meryem D.'yi bıçakla ağır yaralayan Yücel D. (49), aynı bıçakla boğazını keserek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 124'üncü Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Yücel D., kendisini aldattığı şüphesiyle eşi Meryem D. ile tartıştı. Yücel D., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Meryem D., kanlar içerisinde yere yığılırken, Yücel D. ardından aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yücel D., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Meryem D.'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.