Ankara'da Faşir katliamı anıldı, yaklaşık 6 bin sivil için soruşturma istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da Faşir katliamı anıldı, yaklaşık 6 bin sivil için soruşturma istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen toplantıda Faşir'de hayatını kaybedenler anıldı. Büyükelçi Eltayeb, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaklaşık 6 bin sivilin öldürüldüğünü belirterek Faşir için tam ve bağımsız uluslararası soruşturma istedi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği, HAK-İŞ ve Sudan İşçi Sendikaları konfederasyonları tarafından başkentte düzenlenen toplantıda, bir yıl önce Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolünü ele geçirdiği Faşir kentindeki katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sirralkhatim Abdulkadir, Faşir'deki katliamı anmak üzere Büyükelçilikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan Büyükelçi Eltayeb, Faşir'deki katliamın münferit bir olay olarak değil, öncesinde yapılan operasyonlar, verilen mali destekler ve toplanan paralı askerler de göz önünde bulundurularak ele alınması gerektiğini söyledi.

Ekim 2025'ten önce Faşir'in 18 ay boyunca kuşatıldığını anımsatan Eltayeb, Haziran 2024'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), HDK'nin kentteki kuşatmasını sona erdirmesine ve sivillerin korunarak güvenli bölgelere erişimine izin verilmesine ilişkin kararına işaret etti.

Eltayeb, bu karara rağmen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 6 bin sivilin Faşir'deyken veya oradan kaçarken öldürüldüğüne dikkati çekerek, bunların yanı sıra işkence ve tecavüz vakalarının da belgelendiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin Faşir ve çevresindeki insan hakları durumunu incelemek üzere özel oturum düzenlediğini hatırlatan Eltayeb, BMGK'ye ilgili belgelerin sunulduğunu belirtti.

Savaşın sadece silahlı çatışmadan ibaret olmadığını kaydeden Eltayeb, aralarında İsrail'in müttefiki olanların da bulunduğu bazı ülkelerin HDK'ye personel, eğitim, silah ve lojistik destek verdiğini ifade etti.

Eltayeb, BM'nin Sudan için Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonunun hazırladığı rapordan bahsetti.

Büyükelçi Eltayeb, HDK'nin Sudan'ın altın gibi değerli kaynaklarını kullanarak silah aldığını belirterek, Faşir ve çevresinde işlenen suçlarla ilgili tam ve bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesi, sorumlulardan hesap sorulması, savaşın devamını sağlayanların ve savaşa destek verenlerin soruşturulması, HDK'ye askeri, mali ve lojistik destek sağlayan ülkelerin araştırılması ve adaletin sağlanması talebinde bulundu.

Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdulkadir de Sudan'daki savaşın ülkenin kaynakları uğruna gerçekleştiğini ifade ederek, iç savaşın ülkenin kaynaklarının kontrol edilmesini kolaylaştırmak amacıyla dış güçler tarafından desteklendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından HAK-İŞ ve Sudan İşçi Sendikaları konfederasyonlarının "Sudan'daki Terör ve İsyan Hareketine Karşı Ortak Mücadele ve Dayanışma Bildirisi" okundu.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıPolitikaAnkaraGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor Kilosu tamı tamına 50 bin lira Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
15:30
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
15:21
Beşiktaş’a Avrupa dönüşü kötü haber Yıldız futbolcu haftalarca yok
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok
14:47
Ocak 2027 zammında yüzde 8,39 senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin TL’yi aşabilir
Ocak 2027 zammında yüzde 8,39 senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin TL'yi aşabilir
14:34
Endişelendiren tablo Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 15:47:52. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Faşir katliamı anıldı, yaklaşık 6 bin sivil için soruşturma istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei