Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başlattığı 2 ayrı soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 15 ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2 "mahrem imam" olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.
FETÖ'ye yönelik bir başka soruşturma kapsamında ise 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 şüpheli ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli 5 ilde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da FETÖ operasyonu: 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 61 bin 800 içi doldurulmuş ve 32 bin boş makaron ile 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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