Ankara'da fidanlar Gazze için toprakla buluştu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'nin, orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu belirterek, "22 yılda 7 milyarın üzerinde tohum ve fidan toprakla buluşturuldu. 2,6 milyon hektarlık alan artırıldı ve 24,3 milyon hektarlık bir orman alanına ulaştık." dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara Behiçbey Fidanlığı'nda "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" etkinliği düzenlendi. Fidanlıkta "Gazze Hatıra Ormanı" da oluşturulan etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve gönüllüler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği etkinlikte konuşan Yumaklı, insanlığın Orta Doğu'da ayaklar altına alındığı bu dönemde dikilen her fidanın insanlığın ihtiyacı olan umudu simgelemesini dilediklerini söyledi.

Yumaklı, "Orman vatandır, orman umut dolu yarınlardır." cümlesinin kendileri için bir slogan olmadığını, hayatı şekillendiren temel bir inanç olduğunu ifade ederek, "Bugün burada bu inançla bir arada olmamız, bu toprakların bize sunmuş olduğu değerlere ve tüm canlılara olan bağlılığımızın, ülkemize olan sevgimizin ve sorumluluğumuzun da aynı zamanda nişanesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen yeşil kalkınma devriminin bugün dikilen her fidanda gelecekteki kuşaklar için bir nefes ve ülkenin yarınları için umut olacağını dile getiren Yumaklı, ülkenin ormanlık alanlarını artırmak ve doğal zenginlikleri koruyarak güçlendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı olarak 7 gün 24 saat sahada olduklarını bildirdi.

"Erozyonla kaybolan toprak miktarımızı yaklaşık 4,5 kat azalttık"

Yumaklı, dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'nin, orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğuna vurgu yaparak, "22 yılda 7 milyarın üzerinde tohum ve fidan toprakla buluşturuldu. 2,6 milyon hektarlık alan artırıldı ve 24,3 milyon hektarlık bir orman alanına ulaştık. Bu çalışmalarla Avrupa'da birinciyiz, dünyada da dördüncüyüz." diye konuştu.

Erozyon konusunun, geçmişte en büyük problemlerden biri olduğuna dikkati çeken Yumaklı, kaybettikleri bu toprakları büyük bir çaba ve emekle yeniden yeşillendirdiklerini belirtti. Yumaklı, "Yaptığımız çalışmalar sayesinde erozyonla kaybolan toprak miktarımızı yaklaşık 4,5 kat azaltmış durumdayız. Bugün ormanlarımız sadece yeşil alanlarımız değil, aynı zamanda doğa turizmi ve ekoturizm açısından da önemli. Yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edildiği bu alanların ekonomiye katkısı 10 milyar liradır. Bugün itibarıyla 1927 orman parkı ve 112 ekoturizm rotası mevcut." ifadelerini kullandı.

???????- "Asıl başarı orman yangınlarının çıkmamasıdır"

Yumaklı, son 11 yılda 8 bin 725 köyde yaklaşık 30 milyon gelir getirici fidan türleriyle ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Orman yangınlarında orman kahramanlarımız cansiparane bir şekilde alevlerle mücadele ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele etmek, sizin kabiliyetinizin, kapasitenizin yüksek olması elbette çok önemli ve gurur verici ancak asıl başarı orman yangınlarının çıkmamasıdır. Dolayısıyla bugün bu güzel ve özel günde bütün vatandaşlarımıza bu konudaki hassasiyeti ifade etmiş olalım. Elbette bu mücadelelerde şehitlerimiz oldu. Orman teşkilatının 142 şehidini de buradan rahmetle ve minnetle anıyorum. 25 bin orman kahramanı arkadaşımız var. 130 bine yakın gönüllü kardeşimiz var. 27 uçağımız, 105 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız (İHA) var ve dünyada bu konuda orman yangınlarında İHA kullanan 2 ülkeden birisiyiz. Orman yangınlarıyla mücadelenin bir bütün olduğunu buradan da belirtmiş olalım. Yangınlardan hasar gören orman alanlarının bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırıldığını da ifade etmek istiyorum. Hasar görmüş herhangi bir alanın tekraren başka herhangi bir amaç için kullanılmadığını belirtmek istiyorum."

"Hedefimiz toprak kaybını sonlandırmak"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de diktikleri bu fidanlarla her yıl erozyonla kaybolan toprak miktarını 5'te 1'e düşürdüklerini, hedeflerinin bunu tamamen sonlandırmak olduğunu söyledi. Bugün 81 ilde fidanları Gazze'deki kardeşleri için diktiklerini belirten Karacabey, tüm ağaçlandırma faaliyetlerinde desteklerini her zaman hissettikleri başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Bakan Yumaklı ve çalışma arkadaşlarına şükranların sundu.

Dikilen fidanları suladılar

Konuşmaların ardından etkinlik için Ankara'da bulunan Filistinli çocuklar sahneye davet edilerek aile fotoğrafı çektirildi. Daha sonra fidanlıkta oluşturulan Gazze Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Bakan Yumaklı, alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan adına dikilen ve kendi diktiği fidana toprak atarak Bakan Göktaş'la birlikte suladı.

Gün boyu sürecek etkinlikte yaklaşık 8 bin fidan toprakla buluşturulacak.