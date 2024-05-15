Ankara'da Filistinlilerin Zorunlu Göçünün 76. Yıl Dönümü Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Filistinlilerin Zorunlu Göçünün 76. Yıl Dönümü Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara\'da Filistinlilerin Zorunlu Göçünün 76. Yıl Dönümü Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'da Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 76. yıl dönümü anıldı. Grup, ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak sloganlar attı ve basın açıklaması yaptı. Yürüyüşe bir Yahudi aktivist de katılarak Filistinlilerin haklarını savunduğunu belirtti.

15.05.2024 23:07
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Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da yürüyüş düzenlendi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine Çukurambar'daki Tuğba Altınok Camisi'nde toplanan grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Grup, yürüyüş boyunca Türkçe ve İngilizce "Nekbe bitecek, Filistin özgür olacak" yazılı pankartlarla, "Kanlı ellerinizi Gazze'den çekin", "Gazze'deki soykırımın ortağı ABD ve İngiltere" yazılı dövizleri taşıdı, "Nekbe'den bugüne soykırım, soykırım" sloganı attı.

ABD Büyükelçiliği önünde tamamlanan yürüyüşün ardından şiir okundu, ezgi ve marş dinletisi yapıldı.

" İsrail, kuruluşundan bu yana işgal, işkence ve soykırımla anılıyor"

Platform adına basın açıklaması yapan MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Osman Yurt, 15 Mayıs 1948 öncesinde ve sonrasında, "Siyonist İsrail apartheid rejimi ve çeteleri" tarafından yapılan saldırı ve katliamlarla yurtlarından çıkarılan, öldürülen, topraklarına ve mülklerine el konan Filistinliler için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 35 bin Filistinliyi öldürdüğünü anımsatan Yurt, "İşgalci İsrail apartheid rejimi, sadece son 7 aylık soykırım sürecinde değil, kurulduğu 1948 tarihinden bu yana Filistin'de baskı, işgal, işkence, tecrit, ölüm ve soykırımla anılmaktadır. BM kararları ve uluslararası hukuk kurallarına göre İsrail, halihazırda elinde tuttuğu toprakların yüzde 90'ında işgalcidir." ifadelerini kullandı.

Gelinen aşamada "söylenmemiş söz, yapılmamış itiraz kalmamış olsa da" bölge ülkelerine daha somut ve net adımlar atma çağrısı yapan Yurt, "Filistin halkının gasp edilen meşru hak taleplerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Avrupa ve ABD üniversitelerinde gerçekleştirilen soykırımcı İsrail karşıtı gösterilere yapılan kolluk müdahalelerini kınıyoruz. İsrail'in meşru bir devlet olmadığı konusunda bir kararlılık gerektiğini ve bu çerçevede soykırımcı rejimle bütün diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesi gerektiğini vurguluyoruz." diye konuştu.

"Soykırıma karşı bir Yahudi" olarak yürüyüşe katılan aktivist Sonja Knüppel de yaptığı konuşmada, Holokost'ta hayatta kalan bir hemşirenin torunu olduğunu söyledi.

Bir Yahudi olarak bugüne kadar Filistinlilerin haklarını savunduğunu ifade eden Knüppel, "Holokostta hayatta kalanların torunları olarak siyonistlerden ve yaptıkları çok kötü şeylerden nefret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Filistinlilerin Zorunlu Göçünün 76. Yıl Dönümü Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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