Ankara'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu

Ankara\'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu
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Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik 18 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, 18 şüphelinin yakalandığını, 6 şüphelinin tutuklandığını ve 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan, kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara'da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla neşter vuracağız.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleriyle koordineli olarak önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığına ilişkin yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edilmiş, 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlenmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler devam etmektedir. Çankaya bölgesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 26 şüpheli yakalanmış, 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edilmiştir. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler ivedilikle yürütülmektedir.

"İNSAN ÇARESİZLİĞİNİ KAZANÇ KAPISINA ÇEVİRENLERE, RAHAT EDEBİLECEKLERİ ALAN BIRAKMAYACAĞIZ"

Buradan açıkça ifade etmek isterim: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, gözbebeğimiz Başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Bu çalışmalar, adli makamlarımız ile güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir. Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımıza, sahadaki çalışmaları başarıyla gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüze, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımız müsterih olsun: Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Göçmen, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu - Son Dakika

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