Ankara'da gece etkili olan kar, bazı sokak, cadde ve parkları beyaz örtüyle kapladı

Ankara'da gece etkili olan kar, bazı sokak, cadde ve parkları beyaz örtüyle kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkentte gece başlayan kar yağışı, bazı sokak, cadde ve parkların beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olası olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Başkentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Kaynak: AA
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