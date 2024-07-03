Ankara'da gelinini öldüren adam yargılanıyor

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunun ölümünden sorumlu tutarak tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir'in, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Demir ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra savunmasını yapması için sanık Satılmış Demir'e söz verdi.

Sanık Demir, intihar eden oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile gelini Derya Demir'e birden fazla kez ateş ettiğini söyledi.

Sanık savunmasının ardından, duruşmaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Derya Demir'in kardeşi tanık Esra Gündoğdu, olay anında orada olmadığını, ama eniştesi Yusuf Demir'in intihar ettiği günün ertesi günü ablası ile konuştuğunu söyleyerek, "Ablama, 'Seni sorumlu tutacaklar gel götürelim seni' dedim. 'Gidersem beni daha da suçlarlar.' dedi. Ablamı uyardım. 'Acıları taze ondan yapıyorlar.' dedi. Satılmış Demir'i doldurmuşlar. Bunu yapacak bir adam değildi." dedi.

Maktül Derya Demir'in oğulları ise dedelerinin kimse tarafından doldurulmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, tanık beyanlarının ardından taraf avukatlarına söz verdi. Taraf avukatları, mahkeme dosyasına gelen belgeleri inceledikten sonra beyanda bulunacaklarını söyleyerek süre talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, dijital materyallerin aslının getirilerek incelenmesini ve bu aşamada adli kontrol tedbirleri yetersiz kalacağından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, avukatların süre talebini kabul ederek sanık Demir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşmaya 24 Eylül'de devam edilecek.