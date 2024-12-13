Ankara'da Genç Akademiler Öğrencilerin Yeni Buluşma Noktası Oldu - Son Dakika
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Ankara'da Genç Akademiler Öğrencilerin Yeni Buluşma Noktası Oldu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Genç Akademiler, 22 bin öğrencinin yararlandığı modern bir çalışma ortamı sunarak eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.

13.12.2024 12:07  Güncelleme: 12:49
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hayata geçirdiği Genç Akademiler, gençlerin yeni buluşma noktası haline geldi. Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent'te hizmet veren merkezlerden, kasım ayında 22 bin öğrenci yararlandı.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Genç Akademiler, öğrencilere konforlu ve çağdaş bir çalışma ortamı sağlıyor. Çalışma alanlarının yanı sıra sesli ve sessiz kütüphaneler, bireysel ve grup çalışma alanları, müzik odaları, sanat atölyeleri, pilates ve yoga salonları, çok amaçlı etkinlik alanları, masa tenisi, dart, langırt gibi oyun alanları ve ücretsiz internet hizmeti veriyor.

Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte sınavlara hazırlanan gençler için ideal bir ortam sunan akademilerden, öğretmenler ve akademisyenler de faydalanabiliyor. Üyelik işlemi için ise yalnızca öğrenci kimlik kartı gerekiyor.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, "15-35 yaş arası gençlerimize hitap eden akademilerimizde bireysel ve grup çalışma alanları, toplantı salonları ve farklı etkinlik bölümleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin görüşleri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yaparak hizmet kalitemizi artırıyoruz. Ankara'da okuyan tüm gençlerimizi akademilerimize bekliyoruz" dedi.

Kütüphaneler Sorumlusu Can Çelik ise Genç Akademilerin açıldığı günden itibaren gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Sesli ve sessiz çalışma alanları, zengin bilgi kaynakları ve teknolojik altyapımızla gençlerimize keyifli bir çalışma ortamı sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Ankara, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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