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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 'Genç Bilaller Ezan Okuma' yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 'Genç Bilaller Ezan Okuma' yarışması düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde 'Genç Bilaller Ezan Okuma' yarışması düzenlendi. 13 İmam Hatip Lisesi öğrencisinin katıldığı yarışmada, Muhammed Yiğit Çalışkan birinci oldu. Yarışmanın sonunda ilk 3'e giren öğrencilere altın ödül verildi.

Ankara\'nın Kahramankazan ilçesinde \'Genç Bilaller Ezan Okuma\' yarışması düzenlendi
09.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:32
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının bölge elemesi yapıldı.

İlçedeki Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Kahramankazan Ulu Camisinde düzenlenen seçmelere 13 İmam Hatip Lisesinden birer öğrenci katıldı.

Öğrenciler, İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay'ın başkanlığında oluşturulan 5 kişilik bir jüri tarafından makam, ses, tecvit gibi kriterlere göre 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutuldu.

Elemelerde, Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Yiğit Çalışkan 1. oldu.

Yarışmanın sonunda ilk 3'e giren öğrenciler, Kahramankazan Belediyesi tarafından altın ile ödüllendirildi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, İlçe Mili Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım katıldı.

Kaynak: AA
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Kahramankazan, Ankara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 'Genç Bilaller Ezan Okuma' yarışması düzenlendi - Son Dakika
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