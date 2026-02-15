Ankara Büyükşehir Belediyesi Müzik Stüdyosu'nda Ney Kursu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Müzik Stüdyosu'nda Ney Kursu Başladı

15.02.2026 14:17  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Stüdyo Senin' projeleriyle 15-35 yaş arasındaki gençlere ücretsiz kayıt ve prova imkanı sunarken, 18-45 yaş grubuna yönelik ney eğitimleri düzenliyor. Stüdyodan faydalanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyor.

(ANKARA) - "Stüdyo Senin" sloganıyla hizmete açtığı Müzik Stüdyosu'nda genç sanatçılara ücretsiz üretim alanları sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türk musikisinin önemli enstrümanlarından neyi, Başkentlilerle buluşturuyor. 18-45 yaş aralığındaki Başkentliler profesyonel ortamda ney eğitimi alırken, 15-35 yaş aralığındaki gençler ise stüdyonun kayıt ve prova imkanlarından ücretsiz yararlanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanata ve genç müzisyenlere destek amacıyla Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Müzik Stüdyosu'nu ücretsiz olarak Başkentlilerin hizmetine sunmaya devam ediyor. "Stüdyo Senin" anlayışıyla yürütülen proje kapsamında 15-35 yaş aralığındaki gençler, profesyonel ekipmanlarla donatılmış kayıt ve prova odalarından randevu sistemiyle ücretsiz yararlanabiliyor.

"Stüdyo Senin" anlayışıyla yürütülen proje kapsamında 15-35 yaş aralığındaki gençler, profesyonel ekipmanlarla donatılmış kayıt ve prova odalarından randevu sistemiyle ücretsiz yararlanabiliyor."

Cepa AVM'nin arkasında yer alan ve 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren stüdyo; ses yalıtımlı kayıt odası, prova alanı ve teknik ekipmanlarıyla özellikle öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Müzik Stüdyosu bünyesinde ayrıca 18-45 yaş aralığındaki Ankaralılara yönelik 13 haftalık ücretsiz ney kursu düzenleniyor. Cumartesi günleri 15'er kişilik gruplar halinde 10.00 ve 11.00 saatlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, Türk musikisinin önemli enstrümanlarından neyi öğrenme fırsatı buluyor.

Müzik Stüdyosu İdarecisi Özkan Kurşun, stüdyodan faydalanmak isteyen tüm vatandaşları beklediklerini belirterek, "Hazırlamış olduğumuz 13 haftalık ney kursumuzdayız. Burada müzik stüdyomuz da bulunmakta. Ses yalıtımlı odamız, prova odamız, ses kayıt cihazlarımız var. Faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burası adres olarak Cepa AVM'nin hemen arkasında. Ney kursumuz da, ses kayıt stüdyomuz da tamamen ücretsiz" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır ney üfleyen Eğitmen Selçuk Özdemir ise kursun amacını, şu sözlerle anlattı:

"10 yıldır ney üflüyorum. Halka hizmet etmek için, insanlar biraz daha ney enstrümanını yakından tanısınlar diye Ankara Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte böyle bir organizasyona başladık. Muhteşem geçiyor. Biz toplum olarak muhteşem köklere, muhteşem bir kültüre, muhteşem bir coğrafyaya sahibiz. Bu bizim genlerimizde olan bir musiki. Ney sesi; insanı rahatlatan, huzur veren, insanı bu dünyanın keşmekeşinden ve koşturmasından ayıran bir enstrüman. Ben çok seviyorum ney enstrümanını, insanların da sevmesini istiyorum."

Stüdyonun ücretsiz imkanlarından faydalanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Akırmak: "Stüdyoda prova alarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında biz birçok stüdyo gezdik. Hepsi çok fiyatlıydı. Saatlik bin lira istiyorlar genelde ki biz öğrenci olarak zorlanıyoruz. Burası ücretsiz ve bizim için çok büyük bir avantaj, çok büyük bir fırsat. Hem prova odası hem kayıt odası bize çeşitli imkanlar sağlıyor. O yüzden biz memnunuz. Yukarıda da şu anda ney dersi veriliyor. Ama aşağısında ses izolasyonu sağlayan güzel bir prova alanı var."

-Nurhan Esentürk Aksu: "Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum böyle faydalı bir kurs sağladığı için. Ben sürekli kurs arıyordum. Fakat böyle saygıdeğer, nezih bir yer bulabilmek benim için çok önemliydi."

-Yiğit Kıvrık: "Ben burayı çok iyi buldum. Bizi çok güzel ağırladılar. Dışarıdaki stüdyolar çok masraflı. Bir öğrenci olarak çok zor. Ücretsiz bir şekilde buraya randevu alıp geldik."

-Kerim Yavuzkan: "Stüdyolara gittiğimizde bize daha düşük kalitedeki, daha az donanımlı odaları veriyorlardı. Buraya geldiğimiz zaman daha önce hiç karşılaşmadığım güzel bir odaya denk geldik. Bizim gittiğimiz yerlerin ortalamasına göre gayet güzel, gayet beğendik. Burada çalışırken keyif alıyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Müzik Stüdyosu'nda Ney Kursu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:41:18. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Müzik Stüdyosu'nda Ney Kursu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.