Ankara Büyükşehir Belediyesi Müzik Stüdyosu'nda Ney Kursu Başladı

(ANKARA) - "Stüdyo Senin" sloganıyla hizmete açtığı Müzik Stüdyosu'nda genç sanatçılara ücretsiz üretim alanları sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türk musikisinin önemli enstrümanlarından neyi, Başkentlilerle buluşturuyor. 18-45 yaş aralığındaki Başkentliler profesyonel ortamda ney eğitimi alırken, 15-35 yaş aralığındaki gençler ise stüdyonun kayıt ve prova imkanlarından ücretsiz yararlanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanata ve genç müzisyenlere destek amacıyla Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Müzik Stüdyosu'nu ücretsiz olarak Başkentlilerin hizmetine sunmaya devam ediyor. "Stüdyo Senin" anlayışıyla yürütülen proje kapsamında 15-35 yaş aralığındaki gençler, profesyonel ekipmanlarla donatılmış kayıt ve prova odalarından randevu sistemiyle ücretsiz yararlanabiliyor.

Cepa AVM'nin arkasında yer alan ve 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren stüdyo; ses yalıtımlı kayıt odası, prova alanı ve teknik ekipmanlarıyla özellikle öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Müzik Stüdyosu bünyesinde ayrıca 18-45 yaş aralığındaki Ankaralılara yönelik 13 haftalık ücretsiz ney kursu düzenleniyor. Cumartesi günleri 15'er kişilik gruplar halinde 10.00 ve 11.00 saatlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, Türk musikisinin önemli enstrümanlarından neyi öğrenme fırsatı buluyor.

Müzik Stüdyosu İdarecisi Özkan Kurşun, stüdyodan faydalanmak isteyen tüm vatandaşları beklediklerini belirterek, "Hazırlamış olduğumuz 13 haftalık ney kursumuzdayız. Burada müzik stüdyomuz da bulunmakta. Ses yalıtımlı odamız, prova odamız, ses kayıt cihazlarımız var. Faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burası adres olarak Cepa AVM'nin hemen arkasında. Ney kursumuz da, ses kayıt stüdyomuz da tamamen ücretsiz" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır ney üfleyen Eğitmen Selçuk Özdemir ise kursun amacını, şu sözlerle anlattı:

"10 yıldır ney üflüyorum. Halka hizmet etmek için, insanlar biraz daha ney enstrümanını yakından tanısınlar diye Ankara Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte böyle bir organizasyona başladık. Muhteşem geçiyor. Biz toplum olarak muhteşem köklere, muhteşem bir kültüre, muhteşem bir coğrafyaya sahibiz. Bu bizim genlerimizde olan bir musiki. Ney sesi; insanı rahatlatan, huzur veren, insanı bu dünyanın keşmekeşinden ve koşturmasından ayıran bir enstrüman. Ben çok seviyorum ney enstrümanını, insanların da sevmesini istiyorum."

Stüdyonun ücretsiz imkanlarından faydalanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Akırmak: "Stüdyoda prova alarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında biz birçok stüdyo gezdik. Hepsi çok fiyatlıydı. Saatlik bin lira istiyorlar genelde ki biz öğrenci olarak zorlanıyoruz. Burası ücretsiz ve bizim için çok büyük bir avantaj, çok büyük bir fırsat. Hem prova odası hem kayıt odası bize çeşitli imkanlar sağlıyor. O yüzden biz memnunuz. Yukarıda da şu anda ney dersi veriliyor. Ama aşağısında ses izolasyonu sağlayan güzel bir prova alanı var."

-Nurhan Esentürk Aksu: "Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum böyle faydalı bir kurs sağladığı için. Ben sürekli kurs arıyordum. Fakat böyle saygıdeğer, nezih bir yer bulabilmek benim için çok önemliydi."

-Yiğit Kıvrık: "Ben burayı çok iyi buldum. Bizi çok güzel ağırladılar. Dışarıdaki stüdyolar çok masraflı. Bir öğrenci olarak çok zor. Ücretsiz bir şekilde buraya randevu alıp geldik."

-Kerim Yavuzkan: "Stüdyolara gittiğimizde bize daha düşük kalitedeki, daha az donanımlı odaları veriyorlardı. Buraya geldiğimiz zaman daha önce hiç karşılaşmadığım güzel bir odaya denk geldik. Bizim gittiğimiz yerlerin ortalamasına göre gayet güzel, gayet beğendik. Burada çalışırken keyif alıyoruz."