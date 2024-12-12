Ankara semaları gökkuşağı ile renklendi
ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Pursaklar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Gökkuşağı Manzarası - Son Dakika
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