Ankara'da hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırdıkları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki devlet hastanesinde, polise ve özel güvenlik görevlilerine saldırıda bulundukları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bala ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan kişi, tedavi için Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine getirildi.

Burada, hasta yakınları ile sağlık personeli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Hasta yakınları, iddiaya göre, tartışmaya müdahale eden hastane polisi ve özel güvenlik görevlilerine saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.