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Ankara'da Hava Kirliliği Orta Seviyede Ölçüldü - Son Dakika
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Ankara'da Hava Kirliliği Orta Seviyede Ölçüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı 'NEFES'e göre, Ankara'da hava kirliliği gün içinde yüzde 55 ile yüzde 85 aralığında 'orta seviyede' ölçüldü. NEFES uygulaması ile şehirlerin hava kalitesi takip ediliyor ve hava kirliliğine hassas gruplar uyarılıyor.

Ankara\'da Hava Kirliliği Orta Seviyede Ölçüldü
02.01.2024 - 16:31,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı "NEFES"e göre, başkentin hava kirliliği, gün içinde yüzde 55 ile yüzde 85 aralığında "orta seviyede" ölçüldü.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün son teknolojiyle geliştirdiği 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerlerinin tespitini sağlayan NEFES uygulaması ile şehirlerin hava kalitesi takip ediliyor.

Ankara'da bugün özellikle sabahın erken saatlerinde oluşan sis tabakası görüş mesafesini düşürdü.

Ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, gün içinde Ankara için farklılık gösterdi.

Çankaya ilçesinde öğle saatlerinde yüzde 55 olarak ölçülen hava kirliliği, öğleden sonra Ulus'ta yüzde 85'e çıktı.

Uygulamada, yüzde 51-100 arasındaki oranın, "orta" seviyede değerlendirildiği, bunun kabul edilebilir düzeyde olduğu ancak hava kirliliğine hassas grupların bu durumdan orta düzeyde etkilenebileceği uyarısı yer aldı.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

"- 0 ile 50 arası: temiz (yeşil),

51 ile 100 arası: orta (sarı),

101 ile 150 arası: hassas (turuncu),

151 ile 200 arası: sağlıksız (kırmızı),

201 ile 300 arası: kötü (mor),

301 ile 500 arası: tehlikeli (kahverengi)."

-Şehirlerin dijital ikizleri üzerinden hava kalitesi değerleri ölçülüyor

NEFES ile sanayi, ulaşım, orman yangını gibi çok sayıda etmen ele alınarak, üç boyutlu ortamda şehirlerin dijital ikizleri üzerinden hava kalitesi değerleri ölçülüyor. Tespit edilen değerler üzerinden hava kalitesi değişimi incelenerek iyileştirilmesi için gereken önlemler hayata geçiriliyor.

İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere 59 ilde hayata geçirilen NEFES uygulamasıyla insanlar, hava kalitesi durumunu anlık görebiliyor.

Kaynak: AA
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