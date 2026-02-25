Ankara'da Hava Sıcaklığı Düşüyor

(ANKARA) – Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 26 Şubat – 5 Mart 2026 tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini, en düşük sıcaklığın -3 dereceye kadar ineceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'yı etkisi altına alanacak olan soğuk ve yağışlı havanın 27 Şubat 2026 Cuma gününden itibaren yerini soğuk ve yağışsız bir hava kütlesine bırakmasının öngörüldüğü belirtildi. Bu süreçte özellikle pus ve sis gibi görüş mesafesini azaltan meteorolojik hadiselerin görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, atmosfere bağlı kirletici maddelerin artışı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yağışsız dönemde gündüz sıcaklıklarında bir miktar artış beklense de gece sıcaklıklarının düşük seyredeceği ifade edildi. Düşük sıcaklıklara bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği, ulaşımda aksamalar ile zirai faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskine karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak meteorolojik tahmin ve erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Ankara il merkezinde 26 Şubat – 5 Mart 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği kaydedildi.