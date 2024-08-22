Ankara'da Hayvanseverler ABB Önünde Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Ankara'da Hayvanseverler ABB Önünde Açıklama Yaptı

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Ankara'da hayvanseverler, sahipsiz hayvanların sokaklardan toplatıldığı ve barınaklarda kötü şartlarda bakıldığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde açıklama yaptı.

22.08.2024 16:40
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ANKARA'da hayvanseverler, sahipsiz hayvanların sokaklardan toplatıldığı ve barınaklarda kötü şartlarda bakıldığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde açıklama yaptı.

Ankara'da yaklaşık 50 hayvansever, Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi'nin çağrısı ile ABB önünde bir araya geldi. 'Biz size güvenmiştik Mansur Başkan' ve 'ABB elini sokaklardan ve hayvanlardan çek' yazılı pankartlar taşıyan hayvanseverler, "Mansur elini hayvanlardan çek", "Susma haykır katliama hayır", "Nefrete inat yaşasın hayat" diye sloganlar attı. Bazı kişilerin ise Kürtçe pankart taşıdığı görüldü.

'NİYE KATLİAMA ORTAK OLUYORSUNUZ'

Grup adına basın açıklaması yapan Zarife Çamalan, "Ana muhalefet partisi CHP'nin katliam yasasına karşı 'Yasayı hiçbir belediyemizde uygulamayacağız' beyanı olmasına karşın ABB olarak neden toplama yapıyorsunuz? Niye katliama ortak oluyorsunuz. Geçen hafta Birlik Mahallesi'nde ABB araçları ve veterinerleriyle neden köpekleri almaya çalıştınız? Daha sonrasında gönüllülerden aldığımız duyumlara göre sokak köpeklerinin kulübelerini mama ve su kaplarını neden topladınız? Birkaç gün önce eski Gölbaşı barınağında yine gönüllerin hasta ve yaşlı sokak köpekleri için kendi imkanlarıyla koydukları kulübelerini ve mama, su kaplarını hangi hakla topladınız? Sizlerden hayvan haklarına ve yaşama özgürlüklerine saygılı olmayı, toplama yapmaktan vazgeçmenizi, katliama ortak olmamanızı istiyoruz" dedi.

Ankara\'da Hayvanseverler ABB Önünde Açıklama Yaptı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara'da Hayvanseverler ABB Önünde Açıklama Yaptı - Son Dakika
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