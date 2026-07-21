Ankara'da Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

ANKARA Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla, 3 ayrı araçtan hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 3 ayrı araçtan hırsızlık olayı aydınlatıldı. S.Ö.'nün, iş yerlerine malzeme bırakan sürücülerin kapısını ya da camını açık bıraktığı araçlardan 3 cep telefonu çaldığı belirlendi. S.Ö.'nün il il gezdiği, İstanbul'da sahte kimlikle bir otelde kaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 3 cep telefonu ile yakalanan S.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS üzerinden mahkemeye çıkarılan şüpheli, 3 ayrı dosyadan tutuklandı.