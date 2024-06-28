Ankara'da Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seğmenler Mahallesi'nde yaşayan T.B. isimli kadın, evinin salonunda uyuduğu esnada kapı açılma sesini duyması üzerine kapıyı kontrol etmek için kalktı.

Daire kapısının açık olduğunu ve kapı eşiğinde bulunan iki kadının kendisini gördüklerinde hızlı bir şekilde kaçtıklarını fark eden T.B, durumu bildirmek için polis merkezine gitti.

T.B'nin şikayeti üzerine çalışmalara başlayan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yeri önünde yakaladı.

Yapılan kontrollerde, zanlıların D.G. ile Y.Ü. olduğu ve başka illerden gelerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin çok sayıda evden hırsızlık kaydının bulunduğu ve D.G'nin evden hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.