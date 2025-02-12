Ankara\'da İki Çocuğunu Öldüren Anne Tutuklandı

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde iki çocuğunu öldürüp, birini de ağır yaraladığı gerekçesiyle 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanan Serpil Altınok Dereci (32), mahkeme kararıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, önceki gün Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Serpil Altınok Dereci, henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti. Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan anne Dereci, çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

GÖZLEM ALTINA ALINMASI TALEP EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasını talep etti. Talebi değerlendiren Ankara 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şüphelinin psikiyatri hastanesine sevkine karar verildi.