13 Nisan 2026'da Ankara'da İki İlçede Su Kesintisi Yaşanacak

13 Nisan 2026 Pazartesi günü Ankara'nın 2 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. Akyurt ilçesinde Güzelhisar Mahallesi, Çankırı Bulvarı 76/10 önü ve Çınar Mahallesi ile Balıkhisar Mahallesi'nde fabrikalar bölgesinde, saat 10:10 ile 18:00 arasında 7 saat 50 dakika süreyle şebeke arızası nedeniyle kesinti yaşanacak.

Gölbaşı ilçesinde ise Hacı Hasan Mahallesi, Haymana Yolu Bulvarı 110'da, saat 09:30 ile 15:00 arasında 5,5 saat süreyle yine şebeke arızası kaynaklı kesinti olacak. Diğer ilçelerde planlı su kesintisi bulunmamaktadır.