Ankara'da iş yerine silahlı saldırı anları videoda, 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da iş yerine silahlı saldırı anları videoda, 5 zanlı tutuklandı

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Ankara Çankaya'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına karışan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda bir şüphelinin saldırı anlarını videoya kaydettiği tespit edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılması olayına karışan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları videoya kaydettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, videodaki şüpheli ve onunla hareket ettiği tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaÇankayaGüncelAnkaraAdliyeSuçSon Dakika

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