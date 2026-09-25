Ankara'da jandarma sahte gıda iş yerine baskın düzenledi, 104 ton et imha edildi

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu, M.D'nin iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünü ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen et ve et ürünleri, Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.