Ankara'da Kaçak Silah ve Mühimmat Taşıyan Kargo Şirketi Çalışanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak Silah ve Mühimmat Taşıyan Kargo Şirketi Çalışanı Gözaltına Alındı

Ankara\'da Kaçak Silah ve Mühimmat Taşıyan Kargo Şirketi Çalışanı Gözaltına Alındı

Ankara'da dağıtım aracıyla kaçak silah ve mühimmat taşıyan bir kargo şirketi çalışanı olan F.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada, 10 tabanca, 13 şarjör, çeşitli çaplarda 88 tabanca mermisi, 4 av tüfeği fişeği ve 2 silah taşıma çantası ele geçirildi. F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

07.02.2024 13:59
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ANKARA'da dağıtım aracıyla kaçak silah ve mühimmat taşıyan kargo şirketi çalışanı F.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana'dan Ankara'ya gelen bir kargo dağıtım aracını durdurdu. F.K.'nin kullandığı araç ve iş yerinde yapılan aramada, kaçak yollarla temin edilen 10 tabanca, 13 şarjör, 88 çeşitli çaplarda tabanca mermisi, 4 av tüfeği fişeği ve 2 silah taşıma çantası ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara'da Kaçak Silah ve Mühimmat Taşıyan Kargo Şirketi Çalışanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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