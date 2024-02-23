Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheliye Adli İşlem - Son Dakika
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Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheliye Adli İşlem

Ankara\'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheliye Adli İşlem

Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 milyon 400 bin makaron, 10 bin 600 gümrük kaçağı puro, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 400 elektronik sigara ve 670 gümrük kaçağı pipo tütünü bulundu. Yakalanan 2 şüpheli hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

23.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:51
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Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerindeki kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde kaçak sigara ve tütün ürünleri saklandığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 milyon 400 bin makaron, 10 bin 600 gümrük kaçağı puro, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 400 elektronik sigara ve 670 gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheliye Adli İşlem - Son Dakika

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