Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine neden olan sanık yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine neden olan sanık yeniden gözaltına alındı

Ankara\'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine neden olan sanık yeniden gözaltına alındı

Ankara'da kaldırımda yürüyen Ekin Sert ve Umut Can'a çarparak ölümlerine neden olan Mehmet Can Dandin, tahliyesine yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Dandin, Batı Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği iddianame sonucunda 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

03.06.2024 17:37
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Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine neden olan sanık, tahliyesine yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Etimesgut İlçesi 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ekin Sert ve Umut Can, 26 Şubat'ta Mehmet Can Dandin yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dandin, 28 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dandin, avukatının tutukluluğuna itirazı üzerine Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince 22 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Mayıs'ta Dandin hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlediği iddianame de Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Başsavcılığın serbest bırakılmasına ilişkin itirazının kabulü üzerine Dandin'in tekrar yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Umut Can, Ankara, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine neden olan sanık yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

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