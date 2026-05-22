Ankara'da Kamu Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Kamu Dolandırıcılığı Operasyonu

22.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da sahte kamu görevlisi olarak 33 şüpheli dolandırıcılık nedeniyle tutuklandı.

Ankara merkezli soruşturmada, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 33 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp, Bakanlık antetli sahte evrak düzenleyerek gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları belirlenmişti.

Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak organize şekilde hareket ettikleri, 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat sağladıkları ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin 33'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 68'i ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edecek.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kamu Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:24:10. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Kamu Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.