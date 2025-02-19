Ankara'da Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Ankara\'da Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Ankara akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentteki günlük yaşamı olumsuz etkileyerek yolları kapladı. Belediye, karla mücadele için büyük bir ekip ile sahada.

19.02.2025 20:48  Güncelleme: 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yurt genelinde etkili olan kar, Ankara'da da etkisini gösterdi. Akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kentin yüksek kesimlerimde cadde, sokak ve parklar karla kaplandı. Kar nedeniyle bazı yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, bin 400 personel ve 630 araçla sahadayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
01:07 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras’a yurt dışına çıkış yasağı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı
00:17 Edirne’de baba-oğul tartışması kanlı bitti Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti
00:15 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğine kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli
22:59 Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak
22:57 Mecidiyeköy’deki ulaşım çilesi kameralarda Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda!
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 17:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.