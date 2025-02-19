Ankara\'da Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi

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ANKARA'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yurt genelinde etkili olan kar, Ankara'da da etkisini gösterdi. Akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kentin yüksek kesimlerimde cadde, sokak ve parklar karla kaplandı. Kar nedeniyle bazı yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, bin 400 personel ve 630 araçla sahadayız" ifadesini kullandı.