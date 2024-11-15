Ankara'da Kardeşlerin Zor Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Kardeşlerin Zor Günü

Ankara\'da Kardeşlerin Zor Günü

Minibüs kazasında bir kardeş hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kazanın detayları ortaya çıktı.

15.11.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da, minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada döner dükkanı işleten 3 kardeşten Çetin Aydın'ın (38) öldüğü, Tekin Aydın'ın (29) ağır yaralandığı, Metin Aydın'ın da peşlerinden giderken kazayı gördüğü ortaya çıktı. Metin Aydın, "Kazayı gördüm; ama onlar olduğunu bilmiyordum. Kardeşimi aradım, telefonu sağlıkçı açınca dünyam başıma yıkıldı" dedi.

Altındağ ilçesindeki Talatpaşa Bulvarı'nda önceki akşam, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Tekin Aydın ağır yaralanırken, arkasında oturan ağabeyi Çetin Aydın hayatını kaybetti. Çetin Aydın'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşi Tekin Aydın'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alınıp, tutuklandı. Çetin ve Tekin Aydın kardeşlerin, ağabeyleri Metin Aydın ile birlikte dönerci dükkanı işlettiği ve iş çıkışı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Dükkanda hepsi de hem usta, hem kurye, hem de garsonluk yapan kardeşlerden Metin Aydın'ın, başka bir motosikletle kardeşlerinin arkasından giderken kazayı gördüğü ve içine şüphe düşünce kardeşini aradığında durumu öğrendiği ortaya çıktı.

'KAZAYI GÖRDÜM'

Metin Aydın, "Kardeşlerim benden 15 dakika önce motorla dükkandan çıktı. Demetevler'de oturduğumuz için onlarla aynı istikamette gidiyoruz. Giderken yolun sağ tarafında kazayı gördüm. Yolu komple kapatmışlardı. Oradan geçerken bir baktım ki bir tane motorcu paramparça, bir tanesi de yüzüstü yatıyor. Aklıma bir kuşku düştü kardeşimi aradım, telefonu sağlıkçı açınca dünyam başıma yıkıldı. Geri döndüm. Gittim baktım; ortanca olan kardeşim Çetin Aydın yerde cansız şekilde yatıyordu. Öbürüne de ambulansta müdahale ediyorlardı. Şu anda yoğun bakımda. Kazayı gördüm ama onların olduğunu bilmiyordum. Gri bir minibüs resmen biçmiş, fren yapmadan direk dalmış. Ben dava için ne gerekiyorsa yapacağım. Bir kardeşimi dün toprağa verdik, diğeri hastanede. Kendimize geldikten sonra elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU- Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kardeşlerin Zor Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
22:46 Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisine rekor değer biçti Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti
22:44 Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 17:00:51. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kardeşlerin Zor Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.